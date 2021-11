Es hat bis zu 68. Minute alles danach ausgesehen, dass die SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga den Lokalrivalen SG Viertäler Oberwesel einholen würde. Doch nach dem Abpfiff jubelten nur die Gäste, sie holten in den letzten 22 Minuten (plus Nachspielzeit) einen 0:2-Rückstand auf und gewannen mit 3:2 (0:1) in Hausbay. Mit zwei verwandelten Elfmetern in der Schlussphase führte Oberwesels Lukas Stüber die Wende herbei.