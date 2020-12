Oberwinter

Neun Punkte in acht Tagen – der TuS Oberwinter hat das Maximum aus der ersten Saisonwoche in der Fußball-Bezirksliga Mitte geholt. Nun will die Elf von Trainer Cornel Hirt nachlegen und die Tabellenführung bestätigen. Am Samstagabend (19.30 Uhr) ist der TuS bei der Oberliga-Reserve der SG Mülheim-Kärlich zu Gast.