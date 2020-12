Simmern

Fast alle der sieben überkreislichen Fußballvereine aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis haben am letzten Juli-Wochenende die Testspiel-Vorbereitung aufgenommen, Bezirksligist SG Mörschbach kickte am Wochenende sogar schon gleich doppelt. Erst im August absolvieren Rheinlandligist TuS Kirchberg und Bezirkligist SG Braunshorn/Hausbay ihr erstes Vorbereitungsspiel. Die Kirchberger treffen am Samstag (17 Uhr) auf ihre eigene A-Klasse-Reserve, die Braunshorner empfangen am Sonntag (14 Uhr) den A-Klässler SG Niederburg. Der Blick auf die torreichen ersten Testspiele nach fast fünfmonatiger Corona-Zwangspause: