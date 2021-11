Sieben Siege in Serie – so lautet die aktuelle imposante Erfolgsbilanz des TuS Oberwinter in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Diese Serie soll nun weiter ausgebaut werden. Zunächst am Sonntag (15 Uhr) bei der SpvGG Cochem, die derzeit als Tabellenfünfter sechs Zähler weniger als der TuS aufweist.