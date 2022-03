Im ersten Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga auf der Elztaler Alm seit vier Monaten hat die SG Maifeld-Elztal wichtige Punkte im Rennen um den Klassenverbleib gesammelt. Die Elf von Trainer Florian Breitbach bezwang den TuS Rheinböllen in einer von viel Hektik geprägten Partie mit 3:2 (2:0). Schon am Samstag (17.30 Uhr) gehen die Flutlichter auf der Alm erneut an. Spitzenreiter TuS Immendorf kommt auf das Maifeld.