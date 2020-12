Rübenach

Dass der Spielbetrieb in der Fußball-Bezirksliga Mitte an diesem Wochenende nach fast sechs Monaten Pause wieder Fahrt aufnimmt, sorgt bei Benedikt Lauer für große Erleichterung. Der Trainer des FV Rübenach fiebert dem Saisonauftakt erwartungsvoll entgegen. „Der Fußball gehört für mich einfach seit 30 Jahren zum Leben dazu. Wenn dann wie im Frühjahr plötzlich auf einmal alles abgesagt wird, ist das schon ein großer Einschnitt. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass zumindest in dieser Hinsicht wieder ein Stück weit Normalität herrscht“, sagt Lauer.