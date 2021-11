Erneut nichts zu holen gab es für den FC Alemannia Plaidt in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Im Heimspiel am Pommerhof unterlag die Mannschaft von Trainer Kai Wagner den Gästen der SG 2000 Mülheim-Kärlich II deutlich mit 0:5 (0:3) und muss somit weiter auf den ersten Sieg in der Saison warten.