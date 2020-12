Plaidt/Oberwinter

Deftige Niederlage setzte es für die SG Elztal und den FC Alemannia Plaidt in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Während die Plaidter den erhofften Befreiungsschlag beim 1:5 gegen Ata Sport Urmitz deutlich verpassten, müssen auch die Elztaler nach der 1:4-Niederlage in Oberwinter in der Tabelle wieder nach unten schauen.