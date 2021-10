Am elften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte empfängt der SV Oberzissen am Sonntagnachmittag (15 Uhr) im Duell zweier punktgleicher Tabellennachbarn die SG 2000 Mülheim-Kärlich II. Beide Mannschaften haben zuletzt nach jeweils schwachem Start eine aufsteigende Form bewiesen.