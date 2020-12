Braunshorn

Es wird immer enger für den FC Alemannia Plaidt in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Am siebten Spieltag kassierten die Plaidter bei der vorher seit zehn Monaten sieglosen SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld mit 0:2 (0:1) die sechste Niederlage und müssen befürchten, am Tabellenende frühzeitig abgehängt zu werden.