In der Fußball Bezirksliga Mitte steht der FC Plaidt vor einem weiteren Heimspiel. Nachdem die Elf von Trainer Kai Wagner zum Rückrundenauftakt am heimischen Pommerhof der Spvgg Cochem ein Unentschieden abringen konnte, empfängt der FC nun am Sonntag (ab 15.30 Uhr) die Gäste von Ata Sport Urmitz. Dabei kommt es zum Wiedersehen mit Kai Görges, der bis zur Winterpause Kapitän der Plaidter gewesen ist und nun das Tor der Urmitzer hütet.