Plaidt

Am vierten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte absolviert der FC Alemannia Plaidt seine dritte Partie. Nach dem aufgrund eines Coronaverdachts beim Gegner abgesagten Begegnung gegen den TuS Rheinböllen (Neuansetzung am 1. Oktober, 18.45 Uhr) empfängt die Elf um Spielertrainer Tayfun Kayaalp am Sonntag (15 Uhr) den aktuellen Tabellendritten TuS Immendorf am heimischen Pommerhof. Die Kayaalp-Elf kann als Außenseiter ohne Druck in die 90 Minuten gehen.