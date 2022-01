Als die erwartet schwere Aufgabe hat sich bislang die Saison 2021/22 für den FC Alemannia Plaidt in der Fußball-Bezirksliga Mitte erwiesen. Nach 16 absolvierten Partien rangiert die Elf vom Pommerhof mit gerade einmal zwei Punkten abgeschlagen am Tabellenende. Den Gang in die Kreisliga A wird sie kaum noch vermeiden können. Dennoch hat sich die Alemannia zur Winterpause mit vier neuen Spielern verstärkt.