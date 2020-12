Der SV Masburg ist raus aus dem Rheinlandpokal, am Grünen Tisch entschied die Verbandsspruchkammer, dass Offensivmann Fabian Müllen beim 2:0-Sieg in der ersten Runde beim TuS Kettig (A-Klasse Koblenz) nicht spielberechtigt gewesen ist. Damit ist das größte Spiel der Masburger Vereinsgeschichte futsch, denn in der zweiten Runde wäre der Oberligist TuS Koblenz der Gegner gewesen. Nun dürfen die Kettiger am 7.