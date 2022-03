Nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende ist beim Fußball-Bezirksligisten FC Alemannia Plaidt eine kleine Euphoriewelle ausgebrochen. Zwar beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer noch immer stolze neun Punkte, jedoch könnte das Team um Trainer Kai Wagner mit einem Auswärtserfolg am Samstagabend (17.30 Uhr) beim direkten Konkurrenten TuS Rheinböllen weiter Boden gutmachen und somit nochmal in den Abstiegskampf eingreifen.