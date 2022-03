Zwei COC-Klubs haben am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte frei, die Partien der SG Treis-Karden und der SG Vordereifel fallen coronabedingt aus (wir berichteten). Die Spvgg Cochem und der SV Masburg spielen dagegen, wobei auch in diesen beiden Begegnungen Corona „mitspielt“.