Eine Willensleistung hat dem SV Oberzissen in einem Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Vordereifel drei wichtige Zähler eingebracht. Am Ende einer ereignisreichen Partie steht für den SVO ein knapper 4:3 (3:1)-Heimerfolg zu Buche. Weiter geht es für Oberzissen mit dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SG Treis-Karden.