Eigentlich war das Spiel gegen die TuS Koblenz ein Ereignis, auf das sich der TuS Oberwinter mächtig gefreut hat. Doch dann wurde das Viertelfinale um den Fußball-Rheinlandpokal gegen den namhaften Oberligisten aus befürchteten Problemen angesichts des Wetters das erste Mal verschoben, dann in der Folge nach der Flutkatastrophe noch zwei weitere Male – und nun soll es am Sonntag ab 15 Uhr in Bandorf über die Bühne gehen.