Ehre, wem Ehre gebührt – vor allem, wenn es sich über so einen verdienten Ehrenamtler handelt: Peter Diel, Kult-Betreuer der SG Liebshausen/ Mörschbach/Argenthal, wurde vor dem Spiel der ersten Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen die SG Mülheim-Kärlich II (5:2) geehrt. Der Mann, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht, stand es für einige Momente vor der Partie. Und das zurecht.