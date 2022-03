Am Ende einer rabenschwarzen Woche hat der SV Oberzissen in der Fußball Bezirksliga Mitte seine dritte Pleite in Serie kassiert. Eine insgesamt schwache Vorstellung gegen die SF Höhr-Grenzhausen führte zu einer verdienten 0:4 (0:2)-Heimniederlage. Dadurch schmolz der Vorsprung auf die Abstiegsränge auf nur noch drei Zähler.