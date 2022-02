Cochem

Dreimal Adamou: Cochem schlägt im Test Binningen mit 5:0

Die Spvgg Cochem hat ihr spielfreies Wochenende in der Bezirksliga Mitte genutzt, um in einem Testspiel den makellosen B-Nord-Tabellenführer SV Binningen im Moselstadion mit 5:0 (2:0) zu schlagen. Ein standesgemäßer Erfolg für die Cochemer, aber bis zur 43. Minute hielt der designierte A-Klasse-Aufsteiger Binningen ein 0:0. Dann brach Rachad Moussa Adamou den Bann und traf zum 1:0. Mit dem Halbzeitpfiff legte Adamou das 2:0 nach – und auch den 5:0-Schlusspunkt setzte der Flügelspieler (73.).Julian Schmitz markierte das 3:0 (51.) und Anes Mavric (63.) das 4:0. Am Sonntag geht es für Cochem in der Bezirksliga gegen Ata Urmitz weiter.