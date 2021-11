„Last Minute reisen“ mit der SG Viertäler Oberwesel im November: Nach dem Last-Minute-Sieg in Hausbay (3:2) und der Last-Minute-Niederlage gegen Immendorf (4:5) gab es nun für den Fußball-Bezirksligisten im vorgezogenen Spiel des 16. Spieltags ein Last-Minute-Unentschieden gegen den FV Rübenach. Oberwesel musste sich in Winzberg mit einem 3:3 (2:1) begnügen. Gäste-Torjäger Kevin Dreidoppel hatte mit seinem wunderschönen 13. Saisontreffer in der 90. Minute das letzte Wort.