Derby zwischen Treis-Karden und Cochem: Wird es wieder eng?

An das Hinspiel erinnern sich beide Mannschaften noch gut. Und gerne. Auch wenn die SG Treis-Karden/Müden/ Moselkern am 12. September 2021 mit 2:4 bei der Spvgg Cochem verlor. Denn es war ein rasantes Spiel vor 240 Zuschauern im Moselstadion. Wie viele es am Mittwochabend um 20 Uhr in Treis-Karden werden, muss man abwarten. Auf ein rasantes Spiel können sie sich wieder einstellen, denn die Gastgeber boten zuletzt den beiden Top-Teams die Stirn und Cochem ist im Aufwind, wartet aber schon länger auf einen Sieg.