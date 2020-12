Mörschbach/Rheinböllen

Eigentlich ist das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen der SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal und dem TuS Rheinböllen auf den 6. Dezember terminiert gewesen, beide Parteien haben sich aber darauf geeinigt, dieses Lokalduell vorziehen: Deshalb kommt es am Mittwochabend (19.30 Uhr) schon zum Aufeinandertreffen in Mörschbach. SG-Trainer Patrick Kühnreich heizt mit offensiven Aussagen das Spiel an.