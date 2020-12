Cochem

Zwölf COC-Derbys stehen in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte an. Dabei gilt es von der Bedeutung her noch einmal zu splitten: Denn sicherlich haben die Moselderbys zwischen der Spvgg Cochem und der SG Müden/Treis-Karden/Moselkern sowie die Eifel-Duell zwischen der SG Vordereifel und dem SV Masburg für sich genommen noch einmal mehr Brisanz als ein Mosel-Eifel-Duell. Davon stand schon eines an, das Vordereifel 1:0 in Cochem gewann. Am Sonntag um 15 Uhr ist wieder die Spvgg der Gastgeber, dieses Mal ist Müden zu Gast. Ausgang? Völlig offen.