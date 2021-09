Zwei Punkte aus den ersten fünf Spielen und Tabellenrang 16: So fällt die bislang eher magere Ausbeute des SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte aus. Zum Positiven ändern soll sich dies nun am Sonntagnachmittag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den bis dato noch ungeschlagenen FV Rheingold Rübenach.