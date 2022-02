Klare Sache auf dem Ausweichplatz in Kaisersesch: In der Fußball-Bezirksliga Mitte hatte der SV Masburg beim 0:4 (0:2) gegen den Tabellenzweiten TuS Immendorf erwartungsgemäß keine Chance. Immendorf bleibt mit 47 Punkten Tabellenführer Cosmos Koblenz (49) dicht auf den Fersen, Masburg muss seine Punkte in anderen Partien holen und parkt mit 14 Zählern weiterhin auf dem vorletzten Rang 17.