Der SV Oberzissen startet am Sonntagnachmittag (14.45 Uhr) in die zweite Saison seiner Vereinsgeschichte in der Fußball-Bezirksliga. Zum Auftakt der neuen Spielzeit gastiert die Mannschaft von Eike Mund und Sebastian Friedsam auf dem Rasenplatz in Liebshausen bei der SG Argenthal/Mörschbach/Liebshausen.