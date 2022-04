Nach der witterungsbedingten Absage des Gastspiels beim SV Masburg in der Vorwoche bestreitet der SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte bereits sein fünftes Heimspiel in Folge. Am Sonntag (15 Uhr) geht es im 24. Saisonspiel gegen die Spielvereinigung Cochem.