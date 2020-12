Oberzissen

Der SV Oberzissen scheint für die Premiere in der Bezirksliga Mitte gerüstet zu sein, in die er erstmals aufgestiegen ist. Diese Einschätzung lässt sich jedenfalls aus einer sehr erfolgreichen Vorbereitung des Double-Siegers (A-Klassenmeister und Kreispokalsieger) entnehmen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten insbesondere aufgrund vieler Ausfälle kam Oberzissen im Laufe der Vorbereitung immer besser in Fahrt. Zunächst eine Niederlage gegen Rheinlandligist TuS Mayen (2:4) gefolgt von einem starken Remis gegen den FC Metternich (2:2) und einem deutlichen Sieg über die SG Ellingen aus der Bezirksliga Ost (3:0) ließen aufhorchen.