Gering

Im fünften Spiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte gelang es den SF Höhr-Grenzhausen mit dem 4:1 (2:1) beim SV Gering-Kollig, den ersten Auswärtsdreier seit dem Corona-Abbruch einzufahren und damit den kleinen Lauf mit sechs Punkten aus den vergangenen zwei Begegnungen fortzusetzen. Im Abendspiel am Freitag stach vor allem Jonas Klein mit seinen drei Treffern hervor, mit denen er sein Team in einer turbulenten Begegnung abermals auf die Siegerstraße brachte.