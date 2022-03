Der Fußball-Bezirksligist FC Cosmos Koblenz war in den vergangenen Wochen aufgrund von Corona-Fällen zum Zuschauen verdammt – und hat dabei die Tabellenführung an den TuS Immendorf, der allerdings ein Spiel mehr absolviert hat, verloren. Nun ist die Pause des FC Cosmos vorbei, am Samstag empfangen die Koblenzer auf dem Weißenthurmer Kunstrasen den Tabellendritten SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal zum Verfolgerduell.