Der SV Oberzissen kommt immer besser in Fahrt. Am elften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga-Mitte hat die Mannschaft von Eike Mund und Sebastian Friedsam einen hochverdienten 3:0 (1:0) Heimerfolg über die Oberliga-Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich eingefahren, ist damit in der Tabelle an den Gästen vorbeigezogen und hat nun auf Tabellenplatz elf fünf Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrang.