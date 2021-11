Bereits am Samstagabend trifft Tabellenführer FC Cosmos Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf die Reserve der SG Mülheim-Kärlich. Vor einer äußerst schwierigen Aufgabe steht der FV Rübenach im Heimspiel gegen die SG Liebshausen. Als klarer Favorit geht der Rangzweite TuS Immendorf in sein Heimspiel gegen die SG Hausbay-Pfalzfeld. Ata Sport Urmitz möchte beim SV Oberzissen wieder zurück in die Erfolgsspur finden.