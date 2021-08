Cosmos sucht noch nach der guten Form: Duell gegen Ata Urmitz steht vor der Tür

Am Samstag kommt es in der Fußball-Bezirksliga zum Duell zwischen Cosmos Koblenz und Ata Urmitz. In der vorigen Saison fand die gleiche Partie zum Auftakt statt, und Ata setzte sich mit 1:0 durch. Rübenach will nach dem 0:0 in Immendorf im Heimspiel gegen Höhr-Grenzhausen zu Hause gewinnen. Die 2:4-Niederlage der SG Mülheim-Kärlich II in Rheinböllen war der schlechten Verfassung der Mülheimer geschuldet. Man darf gespannt sein, wie sie sich gegen die SG Vordereifel präsentiert. Gegen die SG Treis-Karden will Immendorf derweil dreifach punkten.