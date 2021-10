Am neunten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte möchte der FC Cosmos Koblenz seine Tabellenführung durch einen Auswärtssieg über die SF Höhr-Grenzhausen verteidigen. Den nächsten Schritt in sichere Gefilde strebt die Reserve der SG Mülheim-Kärlich bei der SG Treis-Karden an. Die zuletzt schwächelnden Fußballer von Ata Sport Urmitz möchten bei der SG Hausbay-Pfalzfeld zurück in die Erfolgsspur finden.