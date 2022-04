Ohne Druck empfängt die Reserve der SG Mülheim-Kärlicher in der Fußball-Bezirksliga Mitte den SC Oberzissen. Derweil geht Spitzenreiter Cosmos Koblenz als klarer Favorit in die Partie gegen die SG Treis-Karden. Verfolger TuS Immendorf will sich beim TuS Rheinböllen keine Blöße geben und dem Spitzenreiter auf den Fersen bleiben.