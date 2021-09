Schon heute Abend kommt es zum Derby zwischen der Mülheim-Kärlicher Reserve und dem FV Rübenach. Das absolute Spitzenspiel findet am Samstag in Weißenthurm statt, wenn der Tabellenzweite FC Cosmos den Primus aus Immendorf empfängt. Die Tabellennachbarn Ata Urmitz und die SG Viertäler Oberwesel treffen am Sonntag in Urmitz aufeinander.