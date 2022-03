Am Mittwochabend (20 Uhr) steht für den SV Oberzissen in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein Nachholspiel am Rhein bei der SG Viertäler Oberwesel auf dem Programm. Das Problem: Darüber, ob die Partie ausgetragen wird, ist (bis Montagabend) noch nicht entschieden worden.