Die SG Viertäler Oberwesel hat am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Mitte spielfrei, das Team von Peter Ritter ist erst wieder am Mittwoch beim Abstiegskandidaten SG Treis-Karden/ Moselkern/Müden gefordert. Die SG Hausbay und die SG Liebshausen müssen am Sonntag auswärts ran. Der TuS Rheinböllen hätte das auch tun sollen, aber daraus wird nichts.