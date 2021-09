Am fünften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat es den TuS Oberwinter erwischt. Bei der SG Viertäler Oberwesel unterlag die Mannschaft erstmals in dieser Spielzeit – am Ende mit 0:1. Im Heimspiel am Samstag (16 Uhr) will die Elf von Trainer Cornel Hirt umgehend zurück in die Erfolgspur finden. Zu Gast auf der Bandorfer Höhe ist die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach.