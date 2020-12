Cochem

Am Wochenende hätte der elfte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte angestanden. Die vier COC-Klubs in dieser Klasse wären allesamt am gestrigen Sonntag dran gewesen. Aber all' das ist bekanntlich schon längst wieder Makulatur, denn der Spielbetrieb ruht wieder bis auf weiteres. Der November ist aktuell der Lockdown-light-Monat, doch die wenigsten glauben dran, dass der Ball noch einmal rollt in diesem Jahr.