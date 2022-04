Für die COC-Klubs in der Fußball-Bezirksliga Mitte stehen am Wochenende knifflige und schwere Aufgaben gegen Teams aus den „Top 5“ an. Für drei zumindest, denn das Heimspiel der SG Treis-Karden gegen Schlusslicht FC Plaidt wurde auf kommenden Mittwoch (20 Uhr) verlegt.