Nach langer Corona-bedingter Pause rollte der Ball auch in der Fußball-Bezirksliga Mitte Am Flürchen in Höhr-Grenzhausen wieder, wo die Spvgg Cochem beste Auswärtstugenden an den Tag legte und die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen mit 2:0 (2:0) bezwang. In der Vorsaison waren die Moselaner mit einem 4:0 im Westerwald gestartet.