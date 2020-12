Cochem

Das Goldköpfchen im Spiel zwischen der Spvgg Cochem und der SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal hatte Fabian Jahnen. Mit seinem Kopfballtor kurz vor dem Pausengang bescherte er Cochem am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte den 1:0 (1:0)-Sieg auf dem eigenen Kunstrasen. Cochem gewann damit das vierte Spiel in Folge und rutschte nach dem Spielausfall in Urmitz in der Tabelle mit jetzt 15 Punkten einen Platz nach vorne auf den vierten Rang, während Mörschbach mit 12 Zählern weiter Sechster ist.