Die Spvgg Cochem und die SG Vordereifel gehen auf Reisen in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Mit Ata Sport Urmitz und dem TuS Rheinböllen treffen sie am Sonntag auf zwei Gegner, die sich am vergangenen Wochenende noch gegenüberstanden. Urmitz siegte in Rheinböllen mit 1:0.