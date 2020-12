Cochem

Das erste COC-Derby ist in der Fußball-Bezirksliga Mitte ist vorüber, die SG Vordereifel hat es bei der Spvgg Cochem gewonnen mit 1:0. Für die Vordereifeler steht wieder eine schwere Auswärtsaufgabe an, für die Cochemer wieder ein kniffliges Heimspiel. Und der Aufsteiger SV Masburg will den ersten Sieg.