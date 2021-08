Cochem spielt 3:3 in Niederburg

Die beiden Fußball-Bezirksligisten Spvgg Cochem und SG Treis-Karden/Müden/Moselkern waren am Wochenende nicht im Rheinlandpokal gefordert, da sie ein Freilos gezogen hatten. Cochem testete am Freitagabend bei A-Ligist SG Niederburg. Auch Treis-Karden wollte sich von einem Titelkandidaten der Kreisliga A Hunsrück/Mosel auf den Zahn fühlen lassen, aber die Moselaner hatten Personalprobleme und sagten den Test gegen Morshausen ab. Für Treis-Karden steht nun das nächste Testspiel am Dienstag am Dienstagabend um 20 Uhr beim Koblenzer A-Klässler SG Moseltal in Lay an.