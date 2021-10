Wenn ein Spiel so denkbar schlecht beginnt, wie das am Freitagabend für die Spvgg Cochem daheim gegen den SV Oberzissen, dann kann man am Ende fast froh sein, dass es nicht auch schlecht endet. So sah das zumindest Cochems Trainer Nikolai Foroutan nach dem 1:1 (1:1) in der Fußball-Bezirksliga Mitte.