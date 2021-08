Am Sonntag beginnt die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte für zwei weitere COC-Teams, die Spvgg Cochem und den SV Masburg. Die SG Treis-Karden hat noch eine Woche Pause, da Gegner Hausbay dem Treis-Kardener Wunsch auf Verlegung der Partie zustimmte, nachgeholt wird am 29. September in Hausbay.